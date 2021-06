Elezioni Rimini, il Movimento 5 Stelle: "Deleteria lotta di potere interna al Pd"

Attualità

Rimini

| 16:48 - 22 Giugno 2021

Marco Croatti e Giulia Sarti.

In attesa di capire chi sarà il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative a Rimini, è in corso un dialogo tra gli esponenti locali del Movimento 5 Stelle - i parlamentari Sarti e Croatti e il sindaco di Cattolica, Gennari - e gli esponenti del gruppo SiAmo Rimini, lanciato dall'ex assessore comunale Irina Imola, sostenitore della candidatura della presidente dell'Assemblea Legislativa Emma Petitti che avrebbe dovuto sfidare in caso di primarie, ora accantonate, l'assessore comunale, Jamil Sadeghoolvad. L'incontro, che il Movimento 5 Stelle definisce "franco", è stato l'occasione per confrontarsi e valutare come "deleteria per la città e per la costruzione di una coalizione progressista e pluralista a Rimini, la lotta di potere interna al Pd e i veti di componenti politiche minoritarie che di fatto bloccano la discussione sui temi e l'allargamento dei tavoli programmatici e di lavoro. Entrambi gli schieramenti - viene evidenziato dai pentastellati - convengono che il futuro passi attraverso una politica di coalizione progressista e pluralista, non è questo il tempo in cui 'il partito' da solo possa pensare di trovare i consensi per governare". Quindi, "l'auspicio è che si torni a ragionare per dare vita ad una coalizione progressista" anche perché, chiosano gli esponenti riminesi del Movimento 5 Stelle, "i veti presentati per bloccare la presenza ai tavoli programmatici del Movimento 5 Stelle, veti espressi da componenti politiche oggi presenti in consiglio Comunale a Rimini e appartenenti a quell'area centrista che dalle ultime elezioni ha perso moltissimo consenso locale e nazionale, riteniamo siano il frutto di una forte miopia politica".