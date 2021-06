Basket D, Maurizio Ferro sarà head coach e responsabile del settore giovanile

Sport

Riccione

| 15:44 - 22 Giugno 2021

Maurizio Ferro.

Guarda avanti il Basket Riccione e trova in casa propria la soluzione più naturale per la crescita dei suoi giovani atleti. Sarà infatti Maurizio Ferro il nuovo responsabile del settore giovanile della società biancazzurra, nomina ricevuta a pochi giorni dalle dimissioni di coach Claudio Parma.

Soluzione interna ma anche ottimale per i Dolphins, considerata la notevole quanto prestigiosa esperienza già maturata in passato da Maurizio Ferro, già a capo del settore giovanile della Fortitudo Bologna per ben sette stagioni. Per Ferro si prospetta una stagione molto ricca di impegni in casa riccionese visto che sarà sempre lui ad allenare la prima squadra nel campionato di Serie D oltre a ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Certa che coach Ferro saprò svolgere un lavoro produttivo così come lo era stato quello di Claudio Parma, la società del presidente Stefano Barosi è impegnata anche a costruire una struttura sempre più efficiente nell’interesse dei ragazzi che indossano il biancazzurro. Entrano infatti nello staff del settore giovanile dei Dolphins due nuove figure, quelle di Michela Mammarella e Antonio Brienza.

Michela Mammarella si occuperà della segreteria, diventando pertanto un punto di riferimento ottimale per dirigenti, genitori e ragazzi nella gestione della società.

Antonio Brienza sarà invece il coordinatore e supervisore organizzativo nel settore Mini Basket oltre ad occuparsi di reclutamento, organizzazione feste, tornei e iniziative collaterali, una sorta di costante trait d’union tra la società biancazzurra, gli istruttori, le famiglie e i ragazzi. Una figura inedita per il Basket Riccione ma considerata di estrema importanza per la crescita del movimento. La società biancazzurra augura un buon lavoro a tutti e spera che il prossimo possa essere l’anno della rinascita per i Dolphins Riccione.