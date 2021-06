Riapertura discoteche, sindaco Misano: "Mi auguro avvenga a brevissimo"

Attualità

Misano Adriatico

| 15:25 - 22 Giugno 2021

Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico.

“Mi associo all’appello di chi sprona il Governo a trovare una soluzione per consentire la riapertura delle discoteche, ultime imprese rimaste sostanzialmente senza possibilità di riprendere la loro attività" - A parlare è Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico - Sappiamo tutti che si tratta di un luogo dove si concentrano le persone e gli assembramenti sono possibili. Però abbiamo anche gli strumenti per contrastare questi rischi: vaccinazioni, tamponi, l’imminente Green Pass, i dispositivi e le distanze. Si aggiungono il senso di responsabilità degli imprenditori e il controllo a cui sono e saranno sottoposti. Ci vuole prudenza - ha proseguito Piccioni - ma serve una ripresa graduale anche per queste aziende che garantiscono pure lavoro e indotto turistico. Ci sono gli elementi per consentire la loro graduale ripartenza, mi auguro avvenga a brevissimo”..