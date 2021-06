Degrado al parco di Rivazzurra  tra panchine distrutte e rifiuti abbandonati

Attualità

Rimini

| 14:33 - 22 Giugno 2021

Il parco Pertini.

Alcuni cittadini hanno contattato la nostra redazione segnalando una situazione di degrado al parco Sandro Pertini di Rivazzurra. "E' preso di mira da una band di baby gang di ragazzini minorenni che compiono atti vandalici e lasciano il parco pieno di rifiuti quali patatine, bicchieri e sacchetti", denuncia una dei residenti in zona. Il 20 giugno alle 22 giovani vandali hanno distrutto le panchine a calci. "E' una situazione di degrado e malessere per noi residenti e famiglie che cerchiamo pace e tranquillità in queste afose serate estive. Chiediamo un intervento".