San Giovanni, un'installazione artistica realizzata con materiali di recupero e riciclo

San Giovanni in Marignano

| 14:29 - 22 Giugno 2021

Cerimonia di presentazione con il Sindaco Daniele Morelli e l'artista Gambuti.

La scorsa domenica (20 giugno) è stata presentata "La deriva", un'installazione dell'artista marignanese Francesco Gambuti sul tema del mare e realizzata con materiali di recupero e riciclo.

Si tratta di un progetto condiviso con la Pro Loco di San Giovanni in Marignano che ha ricevuto il patrocinio del Comune e che resterà visionabile liberamente per l'intero periodo estivo.



Numerosi presenti hanno apprezzato la bellezza e la suggestione dell'allestimento che porta con sè diversi messaggi importanti: il tema del recupero, la valorizzazione di uno spazio verde fino ad ora inutilizzato, la cura del bene pubblico come spazio accessibile e aperto che grazie alla creatività del singolo può diventare luogo di incontro, di ristoro ma anche una piacevole esperienza emozionale nel centro storico.





Afferma Francesco Gambuti: "Per la Deriva ho scelto il faro, perché per quanto nella Tempesta richiami un ultimo approdo, un faro rappresenta comunque un arrivo, un punto cospicuo, un approdo sicuro, magari arido e sguarnito, ma mai abbandonato. A partire dalle difficoltà che più o meno tutti stiamo attraversando, gli spigoli e l’usura ne rappresentano la durezza, il suo segnale luminoso ne richiama la fiducia e la speranza. Gli oggetti, gli attrezzi e i naufraghi che richiamano il tempo alla deriva, non sono mai l’epilogo di un progetto concluso, ma la trasformazione di qualcosa che è già esistita e che rivive in nuove forme.”



L'installazione si trova in via Fosso del Pallone e sarà fruibile per tutto il periodo estivo