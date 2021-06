Riapertura discoteche, Ministro turismo Italiano elogia San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:22 - 22 Giugno 2021

Foto Raoul Grandolfo.

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia plaude all'iniziativa avviata dal suo collega di San Marino Federico Pedini Amati sulla riapertura in sicurezza delle discoteche. "Una scelta coraggiosa, come ha riconosciuto lo stesso Pedini Amati - commenta Garavaglia - Ma che dimostra come sia possibile organizzare eventi pubblici in piena sicurezza". Prosegue Garavaglia: "Il successo di pubblico denota, poi, la voglia di ripartenza che sta caratterizzando quest'inizio della stagione turistica. Ripartenza che gli operatori stanno agevolando con la loro determinazione a chiudere la parentesi buia della pandemia".