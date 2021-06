Rimini, 138 carabinieri inviati a rinforzo: tra gli obiettivi il controllo della movida

Cronaca

Rimini

| 12:49 - 22 Giugno 2021

Carabinieri.

Sono 138 i Carabinieri inviati a rinforzo del Comando Provinciale di Rimini dal 19 luglio al 5 settembre, per la stagione estiva. Già dieci unità sono entrate in azione, a seguito di quanto disposto dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna. A Riccione sarà riaperto il presidio fisso in piazzale Ceccarini. I rinforzi permetteranno un controllo più incisivo delle zone sensibili: parchi pubblici, aree interessate al turismo balneari, spiagge. Durante gli orari serali e notturni, maggiore attenzione sarà prestata nelle aree esposte al rischio di sovraffollamento nei punti di Marina Centro a Rimini e zona Marano a Riccione, ma anche nei tradizionali centri storici, considerata la presenza di molteplici bar, pub e ristoranti interessati dalla movida per la presenza di moltissimi giovani turisti. I Carabinieri faranno pattugliamenti anche in abito civile. Il programma di sicurezza estiva prevede anche contrasto ai furti nelle abitazioni, alla prostituzione, ai pallinari e all'abusivismo commerciale.