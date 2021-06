Rimini Calcio ad Agliana. Mastronicola: 'Loro fortissimi, ma in un match singolo ce la possiamo giocare'

Sport

Rimini

| 15:08 - 22 Giugno 2021

Un gol di Brega nella partita di andata.

Semifinale playoff mercoledì allo stadio Bellucci di Agliana (ore 16) tra Aglianese e Rimini – 73 punti la prima, 52 la seconda - : in cado di parità dopo i 90 minuti tempi supplementari e in caso di ulteriore parità sarà l'Aglianese a passare in virtù della migliore posizione in classifica e sfiderà la vincente di Lentigione-Prato. Alla difficoltà del match legare alla forza dell'avversario, si aggiungono le assenze di bomber Vuthaj, Pari e Simoncelli (squalificati) mentre Sambou e Pupeschi sono disponibili e potranno garantire la loro presenza almeno a gioco lungo: ce ne sarà bisogno visto il gran caldo. Il Rimini partirà in mattinata verso la Toscana. “Una valutazione fatta assieme. Una gara non si vince o non si perde con il ritiro, ma con gli allenamenti” è il pensero di Mastronicola.

A Rimini, in stagione regolare, vinse l'Aglianese 1-3 dominando, in Toscana finì 1-1.

IL TECNICO Mastronicola è conscio delle difficoltà della partita, del valore dell'avversario, ma ha la consapevolezza che in una sfida singola il Rimini possa avere qualche carta da giocare. Chi giocherà al posto di Vuthaj? Al fianco di Ambrosini potrebbe esserci Pecci oppure Battisti con Arlotti trequartista mentre per Casolla si profila la panchina (o la tribuna). Non si cambierà modulo, ma potrebbe esserci una diversa sistemazione delle pedine nello scacchiere. “Non mi piango addosso, mi dispiace per chi è infortunato o squalificato, cercherò di mettere chi giocherà in condizione di fare bene” spiega Mastronicola.

“Noi dobbiamo tenere la partita viva sempre e per tenerla viva il primo obiettivo è non subire gol – dice il tecnico - al contrario di quanto ci capita abitualmente. Nell’arco di 120 minuti abbiamo giocatori che possono o su calcio piazzato o su azione singola o con un’azione caparbia risolvere la situazione”.

BIGLIETTI I tagliandi d’ingresso si potranno acquistare solamente presso la biglietteria dello stadio Bellucci a partire dalle ore 14:30. L’importo unico del biglietto è di € 10. E' tassativo presentarsi all’ingresso dell’impianto con documento di identità e autocertificazione.

E' IL TEMPO DELLE SCELTE Questa partita potrebbe segnare la fine della stagione che viceversa, in caso di vittoria, resterebbe aperta fino a domenica. Nei prossimi giorni la società farà sapere le sue intenzioni. Ma per tutto ciò che non riguarda la prima squadra, ad esempio per il settore giovanile - uan risorsa importnate per un club specialmente in serie D - pur avendo avuto molto tempo per programmare e definire le strategie operative, il progetto e gli staff, è ancora tutto incomprensibilmente nel limbo a cominciare dalla nomina del responsabile (sarà riconfermato ivano Bonetti? Sarà scelto un'altra figura? Verrà da Rimini o da fuori?) col rischio che dopo l'emorragia verso altri club dei prospetti più interessanti, si assista allo stesso fenomeno nelle prossime settimane.

ste.fe.