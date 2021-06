Santarcangelo, 130mila euro di contributo a fondo perduto per le attività economiche

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:04 - 22 Giugno 2021

Centro di Santarcangelo.

Un contributo a fondo perduto di 130mila euro messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Santarcangelo per le attività economiche. In una nota congiunta Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato della città clementina informano gli associati sulla possibilità offerta loro. “Dopo il lungo periodo che ha costretto alla chiusura, parziale o totale, di tante attività, assieme ai numeri positivi portati dai vaccini, la città ha una gran voglia e bisogno di ripartire “ si legge nella nota stampa.

“Fino al 21 luglio 2021 sarà possibile presentare le domande per il contributo, analizzato in diversi incontri dai nostri rappresentanti, dove si è cercato il più possibile di tracciare le linee per portare un beneficio delle aziende finora escluse da altri contributi” dicono le tre associazioni “consapevoli che serviranno anche altri provvedimenti per riportare a pieno regime uno dei motori economici della città. Le nostre osservazioni sono state accolte, ma siamo consapevoli che ci sia ancora molto da fare. Confidiamo nell’attenzione dell’amministrazione per completare questo intervento a supporto delle piccole imprese del territorio, mettendo a disposizione ulteriori risorse per contributi o sgravi fiscali. Ci riferiamo soprattutto alla Tari, imposta molto gravosa per le imprese. L’argomento verrà presto discusso in Consiglio comunale: auspichiamo che prima si possa tenere un confronto con le associazioni di categoria, rendendoci già da ora disponibili ad un incontro con l’amministrazione.”