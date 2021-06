Servizi e comunicazione al cittadino, Rimini è tra i comuni con più alta "maturità digitale"

Attualità

Rimini

| 11:13 - 22 Giugno 2021

Immagine di repertorio.

Rimini fa il suo ingresso tra i comuni capoluogo italiani più maturi dal punto di vista digitale. È quanto emerge dall'"Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo", realizzata fra aprile e maggio 2021 da FPA, società del gruppo Digital360, per Dedagroup Public Services e presentata oggi a FORUM PA 2021 nel corso del convegno "Italia digitale: il ruolo dei Comuni per una PA al servizio di cittadini e imprese".

L'indagine analizza il grado di maturità digitale dei 110 comuni italiani capoluogo sulla base di tre dimensioni: Digital public services, il livello di disponibilità online di 20 tra i principali servizi al cittadino e alle imprese; Digital PA, l'integrazione dei Comuni con le principali piattaforme abilitanti individuate dal Piano triennale per l'informatica pubblica (SPID, CIE, PagoPA, ANPR); Digital Openness, la numerosità e l'interoperabilità degli open data e la comunicazione con i cittadini attraverso i canali social.

Immaginando il percorso di digitalizzazione come una corsa di velocità, che anche alla luce della recente esperienza dettata dall'emergenza sanitaria si è capito che si deve e si può compiere, l'indagine individua tre classi di maturità digitale collocando i Comuni in tre momenti: "Blocchi di partenza", "Stacco" e "Spinta".



Rimini segna il suo esordio posizionandosi già nella fase "Spinta" con un indice Ca.Re. pari a 60, riflesso delle significative performance dell'Indice Digital Public Services, pari a 67, dell'Indice Openness, pari a 47 e dell'Indice Digital PA, pari a 67.

L'Assessora all'Innovazione digitale del Comune di Rimini, Eugenia Rossi Di Schio ha sottolineato: "È sempre più urgente puntare sulla progressiva informatizzazione e digitalizzazione dei servizi e della comunicazione pubblica richieste in un mondo che cambia. Un percorso che il Comune di Rimini ha iniziato da tempo e che ci vede impegnati in un vasto programma di radicali cambiamenti per incrementare la trasformazione digitale, la trasparenza degli atti e l'accessibilità degli utenti, sulla base di una semplificazione concreta. Essere fra i comuni virtuosi collocati nella fascia verde di questa ricerca è per noi un riconoscimento del lavoro fatto e uno stimolo a proseguire. In questa traiettoria, fra le ultime azioni messe in campo, la recente messa on line del nuovo portale del Comune di Rimini conforme alle nuove linee guida di design dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). Il sito è stato innovato per consentire agli utenti un'esperienza di navigazione più efficace e moderna con particolare attenzione ai temi dell'accessibilità e dell'ottimizzazione. Si è lavorato per cercare di rendere i contenuti del sito pienamente fruibili da tutte le persone, anche con diverse abilità e con qualsiasi dispositivo utilizzato e di dare una migliore visibilità sui motori di ricerca".



Il quadro che emerge dall'indagine conferma la complessiva accelerazione sul fronte della trasformazione digitale, che il dinamismo già registrato nell'edizione 2020 aveva in qualche modo preannunciato (molti Comuni erano infatti prossimi al passaggio alla fascia immediatamente superiore a quella in cui erano stati classificati nel 2020). Le amministrazioni comunali saranno ora chiamate a consolidare il loro posizionamento nelle dimensioni in cui hanno registrato i principali miglioramenti (offerta di servizi digitali) ed accelerare rispetto alle variabili su cui ancora oggi si registrano i principali ritardi.