Riminirugby nuovamente in campo, diverse sfide per U14, U16 e ragazze

| 11:03 - 22 Giugno 2021

Under 16 Rimini Rugby.

Torna a giocare il Rimini Rugby. Nello scorso fine settimana sono tornate in campo diverse categorie: a Ravenna è scesa in campo la Under 14 che ha giocato insieme agli amici di Imola e di Ravenna.

Battesimo del campo per la Under 16, che per la prima volta ha giocato sul nuovo campo da rugby di Rimini, unita con Forlì e Imola contro un Ravenna in forza con il Faenza. I ragazzi si sono imposti 33 a 19 contro gli ospiti.

Infine, una selezione di giocatori delle squadre della Romagna ha giocato a Cesena contro la compagine di serie A per i 15 anni del Romagna Rugby: tra loro, cinque Senior: Bugli Andrea, Catani Giacomo, Frisoni Daniele, Menghetti Americo, Perju Valerio.

Allenamento congiunto anche per le Pellerossa: le ragazze del Rimini, insieme a San Marino, Imola, Faenza, Forlì e Ravenna hanno fatto un allenamento congiunto con il Colorno in casa di quest’ultimo. Eccezionale anche la presenza di due atlete della Nazionale italiana di rugby.