Montescudo-Montecolombo ospita Nada per la rassegna "Oltremisura021"

Montescudo-Montecolombo

| 10:36 - 22 Giugno 2021

Nada.

Giovedì 1 luglio 2021 alle ore 21 si apre la rassegna Oltremisura021 a cura dell’Associazione L’Attoscuro, che quest’anno realizzerà l’intera manifestazione all’aperto durante i mesi estivi in luoghi suggestivi del Comune di Montescudo - Monte Colombo. Sarà Nada Malanima, una delle figure più originali del panorama della musica italiana, a calcare per prima le scene, in un incontro tra parole e musica che si terrà alla Ghiacciaia di Montescudo giovedì 1 luglio alle ore 21. Sarà la speaker, dj, Laura Gramuglia, autrice e conduttrice per Radio Capital e autrice di libri come Rock in Love - 69 storie d’amore a tempo di musica e l’ultimo Rocket Girls - Storie di ragazze che hanno alzato la voce a ripercorrere con lei gli anni salienti di uno straordinario percorso artistico, tra opere musicali, teatrali e letterarie, sempre alla ricerca del proprio destino. Il racconto sarà intervallato da alcune canzoni che Nada riproporrà in veste acustica, accompagnata dal chitarrista Andrea Mucciarelli. Un’occasione unica per ascoltare un’artista raffinata e coraggiosa, che dai tempi del debutto ancora adolescente ad oggi continua ad emozionare con la sua voce inimitabile.