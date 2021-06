VIDEO Gettano in mare una cassa con bicchieri di plastica

Attualità

Rimini

| 08:40 - 22 Giugno 2021

Una cassa con bicchieri di plastica buttata in mare vicino alla battigia. A documentare quanto accaduto qualche notte fa a Rimini è Simone Massaccesi. In un video diventato ormai virale sul web, Simone racconta un finale di giornata davvero incredibile. Dopo una serata nei pressi di un chiringuito a Marina Centro, Simone e i suoi amici stavano chiacchierando quando hanno visto delle persone gettare in mare qualcosa. Lo stupore di Simone e dei suoi amici è stato grande quando hanno visto di cosa si trattava: bicchieri di plastica usati con annessa la cassa che li conteneva.



"Mi sono ritrovato davanti agli occhi una scena incredibile" racconta Simone "i baristi del bar che lanciano in acqua la cassa con i bicchieri di plastica. Ecco il risultato. Non vi dico cosa vi auguro".

Simone racconta anche che è stato contattato dal proprietario del chiringuito che si è scusato per l'accaduto. Ha individuato il dipendente che ha gettato i bicchieri in mare e prenderà provvedimenti. Ha anche ringraziato Simone per aver messo in luce quanto accaduto.