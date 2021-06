Riccione, il terzino Maicon Douglas Sisenando arriva in viale Ceccarini

Attualità

Riccione

| 07:39 - 22 Giugno 2021

Rita Leardini, la titolare, Maicon, il Ds Mauro Di Giuli e Sara Cargnelli la direttrice.

Dal Brasile a viale Ceccarini, il terzino Maicon Douglas Sisenando è arrivato nel pomeriggio di lunedì al Weme Suite Hotel nel cuore della Perla Verde.

Maicon è stato ingaggiato dalla Polisportiva Tre Penne di San Marino e si unirà alla compagine biancazzurra per il doppio impegno della neonata UEFA Europa Conference League contro i georgiani della Dinamo Batumi, tornando a giocare una competizione europea dopo sei anni dall’ultima apparizione con la Roma in UEFA Champions League.

Soprannominato “Il Colosso”, tra le caratteristiche tecniche principali del giocatore che lo hanno contraddistinto negli anni ci sono la forza fisica, dribbling, velocità e tiro dalla distanza.

La trattativa con il club sammarinese è stata resa possibile grazie a un lungo lavoro che ha tenuto impegnati il direttore sportivo Maurizio Di Giuli e gli intermediari Antonio Henrique De Jesus e Simo Zaboul. Maicon ha svolto il primo turno di allenamento alla corte del tecnico Stefano Ceci nel pomeriggio di lunedì 21 giugno in vista della gara d’andata fissata per l’8 luglio al San Marino Stadium.