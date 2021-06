Attualità

Verucchio

| 19:05 - 21 Giugno 2021

Parcheggio per disabili occupato.

Scrive un lettore: "Parcheggio per disabili di via Marconi 10 Verucchio detto belvedere sempre occupato da scooter e auto non autorizzate oltre alle auto che ostacolano 24 ore 24 l'ingresso ai mezzi speciali per disabili con pedane".