Stato di agitazione per il rinnovo del contratto tessile - abbigliamento: domani presidio a San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 17:37 - 21 Giugno 2021

Rinnovo contratto nel tessile: scipero 22 giugno 2021.

Il contratto nazionale del settore tessile e abbigliamento è scaduto da quasi un anno e mezzo, "la pandemia ha fortemente messo in crisi tanti lavoratori e le loro famiglie", ma nulla ancora si muove. Per questo, i sindacati del settore del tessile e dell'abbigliamento hanno proclamato lo stato di agitazione e a San Giovanni in Marignano, domani dalle 10.30 alle 12.30 hanno organizzato un presidio che si aggiunge a quelli che si svolgeranno in Italia. La trattativa, sottolineano infatti Francesca Lilla Parco (Filctem- Cgil Rimini), Cristian Fabbri (Femca-Cisl Romagna) e Paolo Foschi (Uiltec Uil Rimini) è bloccata per i 450.000 addetti in Italia e 1.900 nella provincia di Rimini.



Proprio in questo territorio c'è il distretto dell'abbigliamento di San Giovanni in Marignano, "identificato come area di rilevanza nazionale per le specializzazioni produttive e caratterizzato dalla presenza di brand prestigiosi, con produzioni di lusso e alta qualità, intorno alle quali si è costruita una rete di fornitori e terzisti con elevate competenze artigianali". Col presidio, dunque, le sigle vogliono sollecitare le imprese "a condividere un interesse comune che veda la ripresa passare dalla qualità del lavoro, dal ruolo centrale dell'economia reale, dalle imprese, dalle attività produttive, dalle competenze, in coerenza con il Patto per il Lavoro e il Clima dell'Emilia Romagna". I sindacati si oppongono "con forza alla gestione unilaterale degli orari di lavoro, alla modifica dell'istituto della malattia, alle procedure di licenziamento collettivo escludendo le tutele legislative, e alla riduzione del diritto alle ferie".



La ripresa del settore, concludono passa "anche attraverso il rinnovo di questo importante contratto, che può sicuramente favorire la ripresa sostenendo l'intero sistema della moda con le sue filiere".