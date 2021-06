Cattolica: al MystFest 2021 ‘Piccoli brividi. Il giallo a misura di bambino’

Eventi

Cattolica

| 17:18 - 21 Giugno 2021

Mystfest a Cattolica.

Piccoli brividi e giallo a misura di bambino sono in programma per la seconda giornata di MystFest 2021 – 48° Premio Gran Giallo città di Cattolica in corso a Cattolica fino al 26 giugno 2021.



Domani, 22 giugno, arriva la giornata dedicata ai più piccoli, a partire dal pomeriggio (appuntamento alle 18 ai bagni 21/23, Lungomare Rasi Spinelli) con un laboratorio creativo per bambini condotto da Beatrice Tinarelli, illustratrice de La felina commedia (di Elisa Binda, Mattia Perego, Einaudi Editore), un viaggio nella Divina Commedia con il gatto Dante, che nel mezzo del cammin di sette vite si ritrova in una selva oscura. La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti. In serata (alle 21 in piazza 1° Maggio) verrà proiettato Coco, il film d’animazione capolavoro di Disney Pixar.



Tra gli ospiti in programma per la settimana Roberto Saviano, Federico Poggipollini, gli Equ, Paolo Cevoli e i grandi nomi della letteratura: Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, Barbara Baraldi, Franco Forte, Piergiorgio Pulixi e Matteo Strukul.



L’Amministrazione Comunale di Cattolica continua a promuovere e sostenere il più importante e longevo concorso dedicato al giallo che è stato trampolino di lancio dei più importanti giallisti italiani. Un impegno ripagato dall’alto numero di racconti partecipanti al concorso che quest’anno sono più di 200 e saranno valutati da una giuria d’eccezione composta da Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti. Con loro il direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice del festival Simonetta Salvetti.

L’edizione 2021 si sviluppa nell’arco di un’intera settimana declinando il giallo nella letteratura, la musica, il cinema e l’arte, con un’attenzione anche ai più piccoli.