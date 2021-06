Rimini: Teatro nel Chiostro dal 3 al 28 luglio. Spettacoli per piccoli e grandi spettatori

Eventi

Le Nuove Avventure.

Spettacoli per piccoli e grandi spettatori: Alcantara, realtà protagonista da oltre trent'anni sul territorio riminese per la scena del teatro ragazzi, torna con una rassegna studiata ad hoc per riempire i chiostri cittadini di magia e qualità. Teatro nel Chiostro dal 3 al 28 luglio prenderà così vita alla Corte degli Agostiniani e alla Corte della Biblioteca Gambalunga in collaborazione con il Comune di Rimini, all'interno della programmazione estiva "Arene sotto le stelle".



Ad aprire la kermesse sabato 3 luglio alle ore 21 alla Corte degli Agostiniani sarà la compagnia Teatro Due Mondi con “Le nuove avventure dei Musicanti di Brema” che immagina di vedere gli animali ideati dai fratelli Grimm uscire dalla loro favola per perdersi nelle nostre città. Da qui parte il racconto dello spettacolo, sulle strade dei nostri Paesi e dell’Europa, attori e pubblico alla ricerca di una città ospitale, in un rincorrersi di rime, canzoni, strumenti musicali, costumi multicolori. Il lavoro del Teatro Due Mondi si basa su una comicità intelligente e sapienza teatrale di alta qualità.



Nella giornata successiva di domenica 4 luglio, sempre agli Agostiniani alle ore 21, spazio al mago delle bolle Michele Cafaggi nell'affascinante “Fish & Bubbles”. Un Pescatore della domenica è perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non c'è nulla da temere lui non si dispera, lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrarvi i suoi giochi preferiti! Cafaggi è stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone. Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini.



La Corte della Biblioteca Gambalunga si animerà invece nella serata di mercoledì 14 luglio alle ore 21 grazie a “Prezzemolina e le Fate”, spettacolo portato in scena da Sara Galli e Marco Cestonaro di Alcantara Teatro. Una fiaba piena di magia e di avvincenti colpi di scena che insegna ai bambini a non arrendersi mai; un divertente gioco di complicità e fraintendimenti tra la narratrice e il musicista accompagnerà il pubblico e la protagonista, attraverso il continuo superamento di prove, fino al lieto fine.



A chiudere la rassegna mercoledì 28 luglio alle ore 21 alla Corte della Biblioteca sarà la compagnia Teatro Patalò con “Diario segreto di Pollicino” di e con Isadora Angelini e Luca Serrani. Gli abitanti di un villaggio al limitare del bosco tornano a raccontarci una storia avvenuta ai tempi di una terribile carestia che costringeva la gente a cibarsi di sassi e la spingeva a compiere azioni abominevoli. Una storia immaginata con le parole del suo protagonista, un diario che rivela quale grande spazio possa esserci dentro una piccola persona. Gli attori, attraverso il potere evocativo della parola e di un'accurata ricerca sonora e musicale eseguita dal vivo, accompagneranno il pubblico in una narrazione poetica, comica e grottesca, all’interno di un mondo antico e misterioso.



I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione sul sito www.filoperfilo.it (età consigliata per gli spettacoli a partire dai 5 anni, ingresso unico 5 euro).

La rassegna Teatro nel Chiostro è realizzata con il sostegno di Spazio Conad – Le Befane di Rimini.



Età consigliata per tutti gli spettacoli: a partire dai 5 anni

Ingresso unico adulti e bambini € 5,00

Gli spettacoli si terranno nel pieno rispetto delle indicazioni in materia di contenimento da epidemia da Sars Cov 19.

I posti sono unici e distanziati in base alle normative anticovid attualmente vigenti.

I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione sul sito www.filoperfilo.it

Prevendita e ritiro dei biglietti già prenotati online: cassa del Teatro degli Atti di Rimini, via Cairoli 42

nei seguenti giorni:

venerdì 2 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00

martedì 13 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00

martedì 27 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00

La sera di spettacolo, per i posti ancora disponibili, la cassa aprirà nel luogo della rappresentazione alle ore 20.00

Per informazioni: info@alcantarateatoragazzi.it

organizzazione@alcantarateatroragazzi.it

Per comunicare eventuali disdette tel. 333.5662609

In caso di maltempo, gli spettacoli del 3 e 4 luglio si terranno al Teatro degli Atti. Gli spettacoli del 14 e 28 luglio saranno invece rimandati ad altra data.