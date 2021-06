Basket D, la Stella ko a Bologna in gara1 di finale playoff: 76-69

Sport

Rimini

| 16:50 - 21 Giugno 2021

Senza Cruz e Gori con Pulvirenti non al meglio, la Stella Rimini ha perso gara1 di finale playoff di serie D sul parquet dell’Omega Basket Bologna per 76-69 pagando una insufficiente percentuale nel tiro da fuori (4/23 da tre). Il riminese Bryan per falli resta in campo solo 22 minuti (8 rimbalzi) e deve uscire a sette minuti dalla fine. Al terzo quarto è +17 per i padroni di casa. Ma la Stella non si dà per vinta e l’ultimo parziale si chiude con un 25-15 per la Stella che ricuce il gap grazie al rientrante Accardo (8 punti nel finale). Bene anche Verni dopo il lungo stop. Positiva la percentuale ai liberi: 19 su 25. Meritano una menzione anche Frattarelli, utilizzato spesso da playmaker, e Gori che col polso destro bloccato da un bendaggio si è sbattuto in difesa (in campo per 14 minuti).

Venerdì prossimo alle 21,30 il match di ritorno alla Polisportiva Stella. Coach Casoli conta di recuperare gli indisponibili.



IL TABELLINO

Omega Basket Bologna-Polisportiva Stella 76-69

Omega Basket: Conidi 11, Gebrehiwot, Bianchini, Goracci, Ceccolini 14, Salsini 10, Bianchi ne, Tazzara 14, Espa, Saccà 19, Musolesi 8. All. Espa, Midulla.

Pol. Stella: Barabesi ne, Gori 2, Verni 2, Naccari 10, Pulvirenti 5, Ferrini 4, Accardo 11, Bryan 9, Campajola 4, Grandi 6, Frattarelli 16. All. Casoli, Padovani.

PARZIALI: 18-16,41-33,61-44