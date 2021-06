Volley C, Ventil System in finale playoff per la promozione per la B

Sport

San Giovanni in Marignano

| 15:08 - 21 Giugno 2021

Sabato si è disputata al Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano la partita di semifinale play off per la promozione in serie B del campionato regionale di serie C maschile tra la squadra della Nuova Polisportiva Consolini Ventil System e la Basser Volley Modena. Si prevedeva una partita con grande equilibrio e tensione sportiva e così è stato.

Il risultato finale ha premiato la squadra di casa con il punteggio di 3-2, dopo una battaglia sportiva durata 2 ore 30 minuti in un clima torrido, sia per l’alta temperatura climatica sia per l’importanza della partita. Con questo risultato la Ventil System accede alla finale play off per conquistare il secondo e ultimo posto disponibile per la promozione in serie B.

La squadra, guidata in panchina da Marco Piovano e Daniele Rovinelli, ha affrontato la gara con grande determinazione e grazie al contributo di tutti i giocatori a disposizione ha ottenuto una bellissima e meritata vittoria contro un avversario preparato e tenace, composto da giocatori di ottima qualità tecnica e fisica.

Il primo set è stato caratterizzato da un totale equilibrio fino al punteggio di 20 pari, con fasi di gioco molto intense e spettacolari. Nel finale di set la Ventil System ha effettuato l’allungo finale per vincere il set 25/20.

Il secondo set è stato molto similare al primo, ma a pari invertite. La squadra ospite ha conquistato qualche punto di vantaggio e il tentativo di recupero nel finale di set provato dalla Ventil System non è stato sufficiente, tanto che il set è stato conquistato dalla squadra di Modena con il punteggio di 25-22.

Nel terzo set la squadra di casa parte subito forte conquistando un buon vantaggio. Dopo una piccola rimonta della squadra ospite, la Ventil System continua a macinare gioco e punti controllando il set conquistandolo con il punteggio di 25-20.

Nel quarto set non si fa attendere la reazione della Basser Modena che parte subito forte conquistando un buon margine di vantaggio. La Ventil System non riesce a reagire palesando stanchezza sia fisica e mentale. Il set prosegue così’ a favore della Basser che vince per 25-16 portando così la partita al quinto set.

Nel tie-break la squadra di casa parte molto concentrata e attenta tanto che conquista un vantaggio importante fino al 9-5. Ma come in tutta la partita l’equilibrio regna sovrano e non si fa attendere il recupero della squadra ospite che impatta la parità sul punteggio di 9-9.

A questo punto ogni punto vale doppio e la Ventil System ritrova le energie fisiche e mentali per conquistare una serie di punti con difese e contrattacchi bellissimi grazie ai quali prima si porta in vantaggio sul punteggio di 12-9, e poi sul 14-12. Una ulteriore difesa e contrattacco in veloce chiudono l’incontro con la vittoria per 3-2 della Nuova Polisportiva Consolini Ventil System. Partono così i festeggiamenti a fine partita per una vittoria tanto difficile e complicata, quanto bella e intensa.

I prossimi impegni saranno mercoledì 23 giugno per la finale di andata in terra parmense e sabato 26 giugno al palazzetto dello sport di San Giovanni per la partita di ritorno.

E’ enorme la gioia espressa da Daniele Morelli, sindaco di San Giovanni in Marignano e Urbinati Wiliam responsabile del settore volley maschile della Nuova Polisportiva A. Consolini, nella foto a festeggiare insieme a tutta la squadra.