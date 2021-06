Maratona di pattinaggio domenica 27 giugno a Riccione: ecco le modifiche alla viabilità

Attualità

Riccione

| 14:51 - 21 Giugno 2021

Modifiche alla viabilità a Riccione domenica 27 giugno.

L'Amministrazione Comunale comunica che per lo svolgimento della maratona di pattinaggio degli Italian Roller Games la viabilità cittadina sarà modificata come segue per il giorno: domenica 27 giugno dalle ore 8 alle ore 10 e dalle ore 12 alle ore 14 Viale Milano, da P.le Curiel alla rotatoria di P.le Marinai d’Italia, sarà chiuso al traffico. In queste fasce orarie sarà possibile attraversare il viale stesso in direzione da mare verso monte e/o viceversa.

Viale Torino, dalla rotatoria di P.le Marinai d’Italia a Piazzale Kennedy, sarà percorribile solo in direzione sud verso nord (da Misano verso Rimini).

V.le Marsala - V.le San Gallo, dalla rotatoria di Viale Sicilia a P.le Kennedy, sarà percorribile solo in direzione monte verso mare.

Viale Da Verazzano sarà percorribile SOLO in direzione mare verso monte.

Viale Limentani, Viale Enna, Viale Agrigento e Viale Sicilia ( solo nel tratto da Viale Agrigento a Viale Marsala ) saranno chiuse al traffico.

Sarà comunque cura degli organizzatori consentire la “circolazione veicolare e dei residenti” quando le strade non saranno interessate dalla gara, indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00, agevolando in ogni caso le situazioni di necessità / urgenza.



PERCORSI ALTERNATIVI:



Per accedere alla “zona a mare” della Linea Ferroviaria, nel tratto compreso fra il confine con il Comune di Misano Adr. ed il Viale San Martino, bisognerà percorrere il sottopasso di Viale Marsala e Viale San Gallo (in direzione monte verso mare), utilizzare il Viale Torino (in direzione sud verso nord), e poi per ritornare sulla “statale” percorrere il sottopasso di Viale Michelangelo oppure il sottopasso di Viale Da Verazzano (in direzione mare verso monte).



Per accedere alla “zona a mare” della Linea Ferroviaria, nel tratto compreso fra il Viale San Martino ed il porto, si potrà utilizzare il sottopasso di Viale Battisti o il sottopasso di Viale Parini, percorrere il Viale Catullo, Spalato, Martinelli, Trento Trieste, San Martino e Gramsci. Il Comando Polizia Locale di Riccione e l’ufficio IAT sono a disposizione per fornire altre informazioni o chiarimenti sulla viabilità – (rif. tel. 0541/649444 Polizia Locale) (rif. tel. 0541/426050 Ufficio IAT