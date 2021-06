L’incidente, poi la carambola e l’impatto con uno scooter: centauro finisce al ‘Bufalini’ di Cesena

Cronaca

Rimini

| 14:34 - 21 Giugno 2021

Incidente verso le 9 nei pressi dell'aeroporto.

L’incidente poi la carambola, scontro questa mattina in via Casalecchio, nei pressi dell’aeroporto. Erano circa le 9 quando un uomo in sella ad una Vespa si è fermato allo stop, ma ha perso l’equilibrio ed è rovinato nel fosso a bordo strada. Passava di lì un furgoncino che trasportava frutta il cui conducente si è accostato per prestare soccorso, ma, durante la manovra, è stato travolto da un’auto Chevrolet che procedeva velocemente. A seguito dell’impatto il furgoncino ha invaso l’altra corsia travolgendo uno scooterone X-Max che è finito a sua volta nel fossato. Immediati sono stati i soccorsi del 118: ad avere la peggio proprio il conducente dello scooter, un 52enne, che è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Lievi ferite per gli altri coinvolti. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Rimini: si è reso infatti necessario bloccare la circolazione per le verifiche e la rimozione dei mezzi sull’asfalto.