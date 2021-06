Spiagge: costituito sindacato balneari Confartigianato Emilia Romagna

Attualità

Rimini

| 13:36 - 21 Giugno 2021

Mauro Vanni.

Costituito in seno a Confartigianato Emilia Romagna, il sindacato Balneari Confartigianato Emilia-Romagna del quale fanno parte gli imprenditori balneari delle province di Rimini, Ravenna e Ferrara. Alla presidenza è stato nominato Mauro Vanni, già presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud. Nel dettaglio, spiega una nota, il neoeletto consiglio direttivo è formato dallo stesso Vanni, da Renato Nanni, Vainer Nanni, Marco Cerri e Cristian Ricci per la provincia di Rimini; da Alessandro Zangaglia e Gianluca Petrucci per la provincia di Ravenna e da Vittorio Origlia per la provincia di Ferrara. All'unanimità sono stati nominati il presidente Vanni e i due vicepresidenti. Petrucci Vittorio Origlia. "Da parte nostra - osserva Vanni in una nota - c'è l'interesse al prosieguo del programma della Regione Emilia-Romagna per la manutenzione dell'arenile e alla realizzazione del nuovo progetto da 22 milioni di euro per il ripascimento delle spiagge nel 2022 ". Inoltre, prosegue, "tra le tematiche calde emerge, forte, anche il tema dell'estensione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo al 2033. Sulla questione - conclude Vanni - incombe la decisione definitiva del Consiglio di Stato con l'adunanza plenaria fissata al 13 ottobre per stabilire una posizione unica e autorevole sulla legittimità della norma, oggetto di svariate sentenze contrastanti da parte dei Tar di tutta Italia a causa della presunta incompatibilità col diritto europeo".