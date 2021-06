Gruppo Maggioli: concluso con successo il percorso formativo sul tema sostenibilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:22 - 21 Giugno 2021

Maggioli Unibo.

Si è tenuto la scorsa settimana presso l'Arena del Gruppo Maggioli l'evento conclusivo del percorso formativo che ha visto l'azienda di Santarcangelo di Romagna collaborare con l'Università degli Studi di Bologna – Sede di Forlì sul tema della sostenibilità.



Una collaborazione tra l'azienda e la Laurea in Economia Sociale di Forlì che nasce per dare un'opportunità agli studenti di mettersi in gioco in un ambiente stimolante e alle persone che lavorano in azienda di vivere un momento di formazione per acquisire competenze attraverso lo scambio di idee con giovani studenti per impostare un bilancio di sostenibilità sociale. Un investimento quello del Gruppo Maggioli che ha visto alti ritorni per lo studente, l'azienda e il territorio.



“Il percorso, iniziato poco più di un mese fa, può essere definito a tutti gli effetti un progetto sperimentale – ha detto Armando Bottazzo, Project Manager del Basement dell’Università di Bologna - Abbiamo intrapreso un percorso comune in cui ognuno di noi ha acquisito valore, fin da quando abbiamo progettato insieme all'azienda quali fossero gli obiettivi e le modalità, cercando di capire in cosa poteva consistere una formazione condivisa in cui azienda, studenti e Università si sedevano allo stesso tavolo”.



Il progetto ha visto 12 studenti universitari e 12 persone del Gruppo Maggioli lavorare per 2 settimane su questi sui temi: Risorse Umane: ambiente di lavoro e Welfare; Sostenibilità/Impatti; Impatti sociali business; Qualità e sicurezza del servizio – relazioni con il cliente.



Dopo la formazione tenuta dai docenti dell’indirizzo di Economia Sociale, i 4 team composti da studenti e persone Maggioli hanno lavorato su quattro project work.

Infine giovedì, come fase conclusiva del percorso, i progetti sono stati presentati alla commissione interna composta da 3 membri, presieduta da Cristina Maggioli che ha decretato i vincitori. Si tratta del team che ha lavorato sugli “Impatti sociali Business” composta dalle studentesse: Chiara Ragazzini, Ludovica Pesaresi e Carlotta Cerri (che si sono aggiudicate quale premio un voucher d’iscrizione al percorso Data Science della Maggioli Academy, in partenza in autunno) insieme a loro Giada Giovannini del reparto Controllo di Gestione del Gruppo.



“Questo progetto per noi è particolarmente importante – spiega Cristina Maggioli, direttore delle Risorse Umane del Gruppo Maggioli – E’ un momento di scambio di saperi che porta valore a tutti gli attori coinvolti. Una opportunità per contaminarsi, accrescere e sedimentare la conoscenza. La collaborazione tra Università e la nostra azienda su un tema sociale è stato affrontato in modo sinergico perché la sfida legata all’evoluzione delle competenze sia una opportunità per tutti. Inoltre, i vantaggi in termini di crescita della produttività e di prosperità hanno impatti davvero su tutto il territorio”.