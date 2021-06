Abbattimento delle barriere architettoniche alla scuola media di Coriano

Attualità

Coriano

12:59 - 21 Giugno 2021

Lavori all'interno dell'Istituto scolastico.

Sono iniziati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso la Scuola Media Gabellini di Coriano.



I lavori consistono nella realizzazione di un ascensore interno al corpo scuola che collegherà il piano terra ed il piano primo dove insistono le aule, il piano palestra e in ultimo il piano che ospita i laboratori e l’aula magna, in modo da rendere completamente accessibili tutti gli spazi didattici.



L’istituto che ospita ogni anno oltre 200 studenti, tra i quali alcuni diversamente abili che grazie alla UES sono perfettamente integrati nel percorso formativo della scuola corianese, potranno così beneficiare di ulteriore supporto.



La scuola, costruita negli anni 50 a partire dal 2012, insediamento di questa nuova amministrazione, ha subito molti interventi migliorativi, che l’hanno resa, oltre che più fruibile anche più sicura, prima fra tutti la realizzazione della rampa che conduce all’ingresso dell’aula magna, prima seminterrata e la sostituzione di tutti gli infissi non più a norma.



La realizzazione dell’ascensore, per il quale sono stati stanziati € 120.000,00, va a completamento questa fase di ristrutturazione e sarà pronto ed utilizzabile a partire dalla riapertura delle lezioni a settembre.



Roberto Bianchi (assessore ai lavori pubblici): “Abbiamo voluto che l’ascensore risultasse integrato alla costruzione e permettesse il massimo del servizio.”



Domenica Spinelli (sindaco): “Sono molto legata a questo istituto, già prima di essere eletta sindaco e anche in qualità di genitore mi sono battuta affinché venissero realizzati tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza, ed essere giunta a questo risultato prima della fine del mio mandato mi rende particolarmente orgogliosa.”