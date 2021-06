Air Dolimiti inaugura i voli internazionali all'aeroporto di Forlì

Turismo

Forlì

| 12:56 - 21 Giugno 2021

Primo volo Air Dolomiti.

È atterrato in mattinata all’aeroporto Luigi Ridolfi il primo volo di Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, inaugurando così i voli internazionali dello scalo forlivese.



L’Embraer 195 è stato accolto alle 8.48 creando il water cannon con il quale l’aeroporto ha voluto celebrare l’arrivo di Air Dolomiti e del suo equipaggio, mentre dopo la partenza del volo per Monaco di Baviera delle 9.40, Giuseppe Silvestrini, Presidente di FA Srl, Cesare Simonetti, Senior Key Account Airport Route Prospect di Air Dolomiti, e Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì, hanno tagliato una torta celebrativa sulla quale troneggiavano i loghi di entrambe le società alla presenza di personalità locali e di giornalisti.



Alla guida dell’Ebraer 195 c’erano il pilota romagnolo Gianclaudio Cortecchia, nato a Riolo Terme (RA) poi diplomatosi all’Istituto Tecnico Aeronautico Statale Francesco Baracca di Forlì e formatosi come pilota alla scuola di volo Professione Volare che ha sede vicino al Ridolfi, e il Primo Ufficiale Dorian Kura nato a Faenza. pure lui studente della scuola di volo forlivese dove ha conseguito il brevetto da pilota: entrambi sono stati omaggiati da FA srl.



FA e Air Dolomiti hanno inoltre regalato una pergamena celebrativa e un modellino di un aeroplano della flotta al primo passeggero imbarcatosi al check-in in un volo della compagnia, Mandy Rudow, residente a Monaco di Baviera e in Romagna negli ultimi giorni per una vacanza, e al primo atterrato al Ridolfi, Josè Ignacio Topete Ituarte, Executive Relationship Marketing Airlines della Sixt Rent a Car, pure lui residente a Monaco di Baviera.



Dal cuore della Romagna terra di mare, colline e meravigliose citta medievali, alla capitale della Baviera che ospita musei e bellissimi edifici: Air Dolomiti propone il collegamento tra le due aree offrendo ai passeggeri un’ampia scelta fra le prosecuzioni internazionali del network Lufthansa, consultabili sul sito www.lufthansa.com.



La Compagnia propone due frequenze settimanali (il lunedì e venerdì) operate in codeshare Lufthansa.



Di seguito l’operativo voli - gli orari riportarti sono quelli attualmente attivi per i mesi di giugno, luglio e agosto:



Monaco di Baviera- Forlì:

EN8318 Monaco – Forlì 07:50 – 09:00 lunedì, venerdì



Forlì - Monaco di Baviera:

EN8319 Forlì – Monaco 09:40 – 10:50 lunedì, venerdì



“La partenza dei voli da Forlì sull’hub di Monaco di Baviera è un altro passo verso il ritorno alle normali operazioni che amplia la nostra offerta e garantisce a chi viaggia un ventaglio di alternative sempre più composto ed efficiente - afferma Joerg Eberhart Presidente & CEO di Air Dolomiti e continua – ci avviamo a grandi passi a riprendere le nostre attività e collaborazioni, speriamo ora senza ulteriori battute d’arresto, per rendere possibile raggiungere non solo la Baviera ma anche tutte le destinazioni previste dalle molteplici connessioni offerte da Lufthansa”.



“F.A. s.r.l. ringrazia Air Dolomiti per la fiducia manifestata nei confronti del nostro aeroporto – dichiara Giuseppe Silvestrini Presidente di F.A. srl – permettendo di collegare l’intera Romagna al mondo attraverso l’hub di Monaco di Baviera. La Romagna e la Baviera sono due paesi da sempre turisticamente vicini e con questo collegamento potranno ulteriormente arricchire le opportunità di interscambio commerciale e culturale”.