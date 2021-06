I modi migliori per trovare un sito di scommesse per te

Attualità

Nazionale

21 Giugno 2021

Scommesse sportive online.

La scelta di un sito di scommesse sportive è una decisione critica ed è qualcosa che non dovrebbe essere presa alla leggera. Dal momento che scommetterai soldi veri, il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di individuarne uno affidabile e che ti offra tutto ciò che stai cercando. In questa guida approfondita alla scelta di un sito di scommesse sportive, tratteremo nei dettagli le principali cose che devi conoscere per prendere una decisione informata.



Verifica l’affidabilità del sito



Una delle cose più importanti che dovresti fare è assicurarti di trovare un posto affidabile su cui scommettere.



Trovando un sito web serio, avrai infatti zero probabilità di incorrere in qualsiasi forma di problema di truffa che potrebbe minacciare il saldo del tuo account.



Fortunatamente, la stragrande maggioranza dei siti di scommesse sportive che sono disponibili oggi sul web, sono tutti sicuri e in possesso di una regolare licenza.



Se poi sei un italiano ed intendi scommettere su siti stranieri, allora il consiglio è di conoscere a fondo i siti scommesse non aams per sapere quali sono e a che condizioni di permettono di fare delle puntate.



Valuta gli sport su cui puoi scommettere



Quando devi scegliere un sito di scommesse sportive, è fondamentale trovarne uno che ti offra la possibilità di effettuare delle puntate in denaro su tutti gli sport che conosci in modo particolare.



Idealmente, è meglio individuarne uno che in tal senso be proponga un buon numero, in modo da non dover saltellare tra diversi siti di scommesse sportive per trovare quello che preferisci.



Un consiglio ulteriore in merito è di fare un clic sul loro bookmaker per visualizzare l’elenco completo degli sport e valutare nel contempo anche le tipologie di scommesse ad essi correlate.



Verifica l’interfaccia utente



L'interfaccia utente di un sito è ciò che determina il modo in cui interagisci con esso. Quando scegli un sito di scommesse sportive, ti consigliamo quindi di individuarne uno con una buona interfaccia utente.



In questo modo, ti aiuterà ad avere un'esperienza più efficiente e snella durante le scommesse specie se le tue preferite sono quelle live, dove la velocità dei download è a dir poco fondamentale per piazzare una scommessa di questa tipologia o quel sui cosiddetti eSports.



Controlla la presenza di scommesse live



Durante la ricerca del tuo sito di scommesse sportive, ti consigliamo vivamente di trovarne uno che ti offra la possibilità di piazzare scommesse live.



Attualmente, queste ultime sono una delle tendenze più in voga nel settore delle scommesse sportive per cui dovresti considerare di verificarne la presenza prima di scriverti e prore un conto gioco.



Con le scommesse live, puoi tra l’altro scommettere su giochi ed eventi sportivi in corso e a differenza di quelle tradizionali fatta prima dell'inizio del gioco, puoi scegliere il momento che ritieni più adatto o persino puntare sui tempi supplementari o i calci di rigore se si tratta di una partita di calcio o dell’extra-time nel caso di hockey su ghiaccio o basket.



Valuta le varie opzioni bancarie



Quando devi scegliere un sito di scommesse sportive assicurati di cercare un sito che ti offra la possibilità di effettuare operazioni bancarie consoni al tuo metodo preferito.



Per la maggior parte, molti di questi siti ne forniranno un'ampia selezione, infatti, se ad esempio preferisci una banca con Bitcoin, un sito di scommesse sportive che non ti offre questa possibilità non è quello che fa per te.



Con così tante scelte di siti di scommesse sportive puoi però guardarti intorno e trovarne uno che ti offre quello che stai cercando dal punto di vista delle scelte bancarie.



In generale, tendiamo a vedere le seguenti opzioni bancarie principali offerte dalla maggior parte dei siti di scommesse sportive ossia con carta di credito, bonifico bancario, bonifico bancario, Bitcoin e PayPal. Alcuni siti Web offriranno anche altre scelte bancarie popolari come Skrill e Neteller.



Considera i siti che offrono bonus e promozioni



Un bel vantaggio dei siti di scommesse sportive è che spesso offrono ai clienti la possibilità di guadagnare denaro extra attraverso bonus e promozioni.



Per fare alcuni esempi se sei un nuovo cliente c'è una buona possibilità di ottenere dei bonus di benvenuto e del tutto gratuiti.



Uno dei modi migliori per iniziare con un buon bonus in denaro è tuttavia quello di cercare un sito di scommesse sportive che offra delle promozioni che in genere variano notevolmente da sito a sito, ma spesso sono incentrate determinati sport o giochi.



Ad esempio, un sito di scommesse sportive potrebbe offrire uno sconto ridotto su tutti i giochi di calcio o di basket durante un fine settimana, mente altri con cadenza giornaliera ma solo su alcune tipologie di scommesse.



In riferimento a ciò ti consigliamo di controllare continuamente la pagina delle promozioni del tuo sito di scommesse sportive per vedere quali offerte promozionali puoi sfruttare.