Taglia le gomme di auto parcheggiate, arrestato 55enne bloccato con spray al peperoncino

Cronaca

Rimini

| 12:26 - 21 Giugno 2021

Immagine di repertorio.

Con un coltello a serramanico ha tagliato oltre 20 gomme di auto parcheggiate. Un 55enne italiano è stato colto sul fatto dalla Polizia di Rimini nella notte tra domenica e lunedì.

Poco dopo le 3 gli agenti sono intervenuti in viale Mantova a Rimini trovando l'uomo in piedi, in mezzo alla strada con, nella mano sinistra, un grosso coltello con la lama estratta. All'ordine degli agenti di lasciar cadere l'arma a terra, non ha ubbidito e si è voltato verso i poliziotti. Gli agenti hanno così usato uno spray al peperoncino per bloccare qualsiasi intento aggressivo . A quel punto l'uomo ha fatto cadere il coltello ed è stato fermato. L'arma è stata sequestrata e il 55enne arrestato per danneggiamento aggravato.