Verucchio Music Festival, aperte le prevendite per i concerti della 37esima edizione

12:08 - 21 Giugno 2021

Immagine di repertorio.

Aperte le prevendite per la XXXVII edizione del Verucchio Music Festival in programma dal 23 al 31 luglio con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, sei appuntamenti musicali di prestigio, tra jazz, musica d’autore e protagonisti della scena indipendente italiana nella consueta e suggestiva location all’aperto di piazza Battaglini, sul sagrato della Chiesa Collegiata.

Sui circuiti ticketone, mailticket e vivaticket e presso l’ufficio IAT di Verucchio sarà possibile acquistare i biglietti per i seguenti concerti:

23 luglio. Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura

24 luglio. Sergio Cammariere

25 luglio. Kennu Barron all star quartet

28 luglio. Lucio Corsi

29 luglio. The Zen Circus

31 luglio. Fulminacci

Per informazioni: Ufficio IAT Verucchio tel. 0541/670222