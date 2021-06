Attualità

Rimini

| 11:40 - 21 Giugno 2021

È stato riaperto al traffico nel pomeriggio di domenica, in anticipo di qualche ora rispetto a quanto programmato, il casello autostradale di Rimini sud. La stazione era stata chiusa in entrata da lunedì 7 giugno per consentire il completamento dei lavori di manutenzione del cavalcavia che sovrappassa la SS72 di San Marino, intervento progettato e realizzato da Autostrade per l’Italia. Da ieri dunque la stazione di Rimini sud è tornata alla normale funzionalità.