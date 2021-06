Novafeltria, guida in stato di ebbrezza, due persone denunciate nel weekend

Cronaca

Novafeltria

| 11:36 - 21 Giugno 2021

Carabinieri in servizio.

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Novafeltria per guida in stato di ebbrezza. I controlli del weekend dei militari hanno permesso di identificare 130 persone e controllare 90 mezzi.

Una 45enne residente a Cesenatico è stata vista procedere a zig zag sulla Sp 14 a Poggio Torriana. E' subito stato chiaro ai Carabinieri che la donna fosse sotto l'effetto di alcool. L'etilometro ha segnato un tasso alcolico di 1,49 (ricordiamo che il limite consentito è sotto lo 0.50 grammi/litro). La patente è stata ritirata e la donna denunciata.

Un 23enne di Novafeltria, anche lui con un tasso alcolico oltre il consentito, ha avuto un incidente nella notte tra sabato e domenica. Il giovane stava transitando in centro quando ha perso il controllo della sua auto finendo contro una macchina parcheggiata. I Carabinieri, giunti sul posto, durante i rilievi hanno sottoposto il 23enne all'etilometro. Aveva un tasso alcolico pari a 2. Anche per lui patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Nessuna irregolarità invece per quanto riguarda gli esercizi pubblici controllati nel primo fine settimana di zona bianca.

"L’Arma di Novafeltria" si legge nella nota dei Carabinieri "continua a raccomandare il massimo senso di responsabilità durante la guida dei mezzi, soprattutto in relazione all’uso di sostanze alcooliche o stupefacenti. L’invito è quello di non mettersi assolutamente al volante, qualora via sia anche il solo dubbio, di aver ecceduto nel bere, prevedendo, soprattutto nelle uscite in comitiva, che uno dei partecipanti, non assuma alcool e si occupi di riaccompagnare a casa gli altri. Rimarrà sempre alta e costante l’attività capillare di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria per garantire la sicurezza dei cittadini"