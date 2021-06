Tra tv e riviste specializzate l'estate di Rimini torna protagonista

Turismo

Rimini

21 Giugno 2021

L'articolo su Traveler dedicato a Borgo San Giuliano.

Un approdo e un punto di partenza imprescindibile nella nuova stagione delle vacanze estive che inizia oggi. E’ Rimini, un luogo da dove sempre di più i media scelgono di raccontare la ripartenza delle vacanze. Continua l’interesse dei media per l’estate da vivere a Rimini. Riprese tv, racconti e dirette da Rimini, protagonista in questi giorni di tre produzioni sulla tv nazionale: Dedicato (Rai 1), Linea Verde (Rai 1) e Bell'Italia (La7), e di un articolo con protagonista borgo San Giuliano su Traveler in allegato con La Repubblica. Sono programmi e magazine che raccontano l'Italia, le sue bellezze e ricchezze, e non potevano non venire con le loro troupe e giornalisti nel cuore della Romagna per raccontare Rimini e l’inizio dell’estate degli italiani.

Il primo ad andare in onda sarà “Dedicato”, il programma di Rai 1 condotto in studio da Serena Autieri e, in diretta da località balneari dello stivale, da Domenico Marocchi. Il programma, in onda ogni mattina dalle ore 9:55 alle 11:40, comincerà la sua stagione proprio dalle spiagge di Rimini. Dal 28 giugno fino al 2 luglio, Domenico Marocchi si collegherà in diretta con lo studio di Dedicato, ogni mattina da un diverso stabilimento balneare, per raccontare le storie dei riminesi e di coloro che trascorrono sulle nostre spiagge le loro vacanze.

A seguire, fra le produzioni impegnate a girare in città in questi giorni, “Bell'Italia in viaggio”. La trasmissione di La7, condotta da Fabio Troiano, dedicherà una puntata alla Romagna facendo tappa a Rimini, dove oltre a mostrare le ricchezze artistiche della città, mostrerà quanto sia facile e piacevole pedalare per le sue ciclabili ed inoltrarsi in bici verso il suo entroterra. La puntata andrà in onda domenica 11 luglio alle 18:50 su La7.

In ordine di messa in onda, seguirà “Linea Verde Estate”, con i suoi conduttori, Angela Rafanelli e Marco Bianchi, impegnati a raccontare i miti della Romagna pedalando fra il nuovo lungomare di Rimini ed il suo centro storico carico d'arte. La messa in onda della puntata girata fra le strade di Rimini è prevista per domenica 25 luglio dalle ore 12.20 su Rai 1.

Non solo Tv, Rimini fa bella mostra di sé anche sulla carta stampata. Oggetto di un reportage sulla Romagna, Rimini appare sull'uscita estiva di Traveler, il magazine dedicato al viaggio e ai viaggiatori della storica rivista National Geographic in allegato con la Repubblica del 17 giugno, con un incipit dedicato all'antico borgo dei pescatori riminesi ben chiaro, “Vedi Borgo San Giuliano e poi te ne innamori”. Un viaggio in cerca di un approdo lungo la costa adriatica, dalle atmosfere oniriche del Delta del Po fino a quelle della Riviera attraverso posti dove è possibile ascoltare ancora il riecheggiare delle parole di Pellegrino Artusi, o di Federico Fellini, i cui personaggi entrati ormai nell’immaginario collettivo lasciano la pellicola per rivivere sulle pareti di Borgo San Giuliano, che qualcuno ama definire una “Rive Gauche” di Rimini.