Moto2, in Germania dominio di Gardner. Terzo Marco Bezzecchi

| 10:50 - 21 Giugno 2021

Marco Bezzecchi (foto pagina Fb).

Remy Gardner (KTM) ha vinto da dominatore in Moto il GP di Germania davanti a Canet e Bezzecchi, che ha avuto la meglio nel duello con Di Giannantonio per il terzo posto. Out Raul Fernandez, che scivola in classifica a 36 punti dall'australiano. Undicesimo Nicolò Bulega, ventesimo Stefano Manzi.

Bravo Marco Bezzecchi a sfruttare la partenza per guadagnare parecchie posizioni (scattava dalla decima casella) e lanciarsi alle spalle di Gardner, Fernandez e Vierge (poi superato). Una mossa che ha svoltato un week end partito alla rincorsa dei più veloci. “Un week end tutt’altro che facile - ha spiegato il romagnolo - ho avuto tanti problemi per adattarmi la moto. Solo sabato siamo riusciti a fare un passo avanti, ma sulla distanza facevo fatica. La temperatura più fresca della gara mi ha però messo in condizione di provarci” ha detto il Bez ai microfono di Sky.

Il riminese ha saputo regolare Fabio Di Giannantonio, scattato secondo ma scivolato subito indietro per poi lanciarsi a ruota del connazionale. L’unico duello della gara è stato quello tra Fabio e Marco, con sorpassi e contro sorpassi, nel finale. Di Giannantonio che aveva sfoderato un bel passo in prova ha faticato a tenere il ritmo di Bezzecchi che negli ultimi giri ha persino tentato un recupero su Canet. “Oggi ho dato veramente tutto e abbiamo dato una bella prova di forza. Certo, Gardner ha una marcia in più, ma appena troveremo la quadra saremo pronti a lottare" ha chiuso Bezzecchi.

In classifica: Gardner 164; Fernandez 128, Bezzecchi 117; Lowes 86.