Calcio femminile Riccione, si chiude la stagione con una sconfitta di misura sul campo della Roma XIV

Sport

Riccione

| 07:50 - 21 Giugno 2021

Asd Femminile Riccione.

L’annata delle romagnole si conclude con una sconfitta per 1-0 sul campo della Roma XIV, in virtù di una sfortunata deviazione nella propria porta, intervenuta nella prima frazione di gioco; inutili i tentativi di recuperare il risultato con la squadra che crea numerose occasioni da rete ma non concretizza con la porta che rimane stregata.



La cronaca della gara

Al 14’ tiro fuori della calciatrice Di Gennaro; al 18’ la gara si sblocca con le romane in vantaggio con Santacroce; al 22’ conclusione fuori di Dessi; al 28’ tiro impreciso di Fortunati; al 29’ tiro di Finotello ribattuto da una giocatrice avversaria; al 34’ ci prova De Luca senza esito; al 43’ tiro di Zazzeroni parato dall’estremo difensore laziale; al 44’ conclusione defilata di Perone; dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le squadre all’intervallo negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 a favore delle padrone di casa.

Nella ripresa, al 51’ tiro fuori di Monetini; al 52’ ci prova Dominici; al 62’ conclusione di Piergallini; al 69’ ci prova Carnevali senza esito; al 75’ tiro di Santacroce; all’80’ conclusione ancora di Carnevali; all’81’ tiro di Schipa ribattuto; all’86’ Giardina prova ad impensierire il portiere avversario; all’88’ tiro fuori di Piergallini; al 90’ romagnole vicine al pareggio con Piergallini che colpisce il legno; al termine di tre minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità sancendo la vittoria di misura della Roma XIV sul Riccione.

In virtù di questo risultato le biancoazzurre terminano la stagione al nono posto con 20 punti.

Di seguito le dichiarazioni post gara del mister Federico Casadei : “Dispiace aver perso la gara sull’unica occasione avuta dai nostri avversari, con un tiro deviato in rete da una nostra calciatrice; abbiamo creato tantissime palle goal, ne ho contate almeno 17 ma la palla oggi non voleva proprio entrare; un elogio per tutto il gruppo, chi ha giocato ha dimostrato di valere la maglia, mostrando impegno e determinazione e sicuramente ci saremmo meritati un finale di stagione diverso”.

Roma XIV-Riccione 1-0

Roma XIV (Quartullo, Loddo, Felici (56’ Carnevali), Angelini, Di Gennaro, De Luca, Fortunati, Dessi (69’ Giulino), Pomponi, Boccardi, Santacroce)

Riccione (Fara, Dalla Chiara, Monetini, Finotello (61’ Giardina), Rodriguez, Dominici, Zazzeroni (46’ Piergallini), Perone, Schipa, Russarollo (54’ Manara), Ricci (54’ Riceci)

Marcatore : 18’ Santacroce

Ammonite : Loddo, Finotello, Perone, Pomponi



Risultati girone C

Bologna-Arezzo 0-0

Cella-Aprilia Racing 0-0

Ducato Spoleto-Sassari Torres 0-10

Jesina-Pistoiese 2-0

Filecchio-Vis Civitanova 2-2

Roma XIV Decimoquarto-Riccione 1-0

La classifica del girone C

Sassari Torres 58, Arezzo 53, Bologna 53, Filecchio 47, Jesina 37, Pistoiese 31, Aprilia 30, Decimo Quarto Roma 22, Riccione 20, Reggiana 13, Vis Civitanova 10; Spoleto 1