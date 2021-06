Ritmica, Emma Fratti e Sofia Pacchioli sul podio di Ginnastica in Festa a Rimini

Sport

Rimini

| 07:31 - 21 Giugno 2021

Sofia Pacchioli sul podio, nella gallery Emma Fratti.

La Asd Gynnis Rimini il 18 giugno apre le competizioni presso la Fiera di Rimini allestita per l'evento Nazionale Ginnastica in Festa. Impegno per Emma Fratti, classe 2010, che quale conquista, dopo una lunga competizione con altre 50 ginnaste in gara, provenienti da tutta Italia, il titolo di Campionessa italiana in all around nella Categoria LE- allieve 3 di Ginnastica Ritmica.

Vittoria anche il giorno seguente quando Sofia Pacchioli, classe 2011, si aggiudica il titolo di Campionessa Italiana in all Around categoria LE allieve 2, affermandosi sul gradino più alto del podio su 55 ginnaste presenti. Inoltre Emma nelle successive finali di specialità si è aggiudicata il Titolo Italiano di Campionessa alle clavette e di vice campionessa al corpo libero, mentre Sofia dopo il titolo in all Around, ha vinto nella specialità il titolo di Campionessa Italiana alla Palla. Irene de Stefano sempre in LE allieve 3, passa alla finalissima delle migliori 10 ginnaste e arriva ottava nella specialità palla.

Le Tecniche Federali Sabrina Natalucci e Erika Alimonti della Asd Gynnis Rimini, hanno preparato per l'evento Ginnastica in festa altre 15 ginnaste con la speranza di conquistare altre medaglie.