Pallone finito in casa del vicino, l'uomo: "Atti di vandalismo, sale gettato sul pavimento"

| 16:16 - 20 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Nessun pallone da recuperare, ma atti di vandalismo. Il proprietario dell'abitazione, situata in provincia di Rimini, al centro del caso dei due bambini di 10 e 12 anni interrogati dai Carabinieri, ha fornito al Corriere di Bologna la propria versione dei fatti. Informato della presenza di alcune persone all'interno, l'uomo ha trovato la portafinestra forzata: "I due bimbi oltre ad aver rovinato mobili e lavatrice avevano cosparso il pavimento con del sale trovato in credenza". L'abitazione non è uno stabile abbandonato, ma, ha spiegato il proprietario, "un immobile restaurato e messo in vendita". I bambini erano soliti giocare in giardino, ma fino a quell'episodio non era successo nulla. Al Corriere di Bologna il proprietario dell'abitazione ha precisato: "Ho subito un danno, ho subito calunnie, ho perso tempo e denaro ma non pretendo niente, solo che siano descritti i fatti come sono accaduti realmente e che qualcuno torni sui propri passi e qualche scusa mi farebbe anche piacere viste anche le tante offese ricevute sui social". L'uomo si è detto però sorpreso dell'interrogatorio ai due bambini: "Ho denunciato io chi era entrato in quella casa rompendo la portafinestra. Non avrei mai pensato che due bambini sarebbero finiti sotto interrogatorio, non mi auspicavo certo che si arrivasse a questo".