Coronavirus Rimini: 3 casi sintomatici, undici in totale

Attualità

Rimini

| 14:38 - 20 Giugno 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 20 giugno 2021.



Rimini registra 11 casi di contagio al nuovo coronavirus, 3 sintomatici e 8 asinomatici. In questa settimana i casi totali sono stati 49 (media 7 al giorno). La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 24 nuovi casi e Bologna (11); poi Rimini (11) e Ferrara (7), quindi Forlì (5), Modena (5), Imola (4) e Ravenna (2). Seguono Cesena, con 2 nuovi casi, Piacenza (1) e infine il Reggio Emilia (1).In totale 73 casi su 13.087 tamponi.



In terapia intensiva rimangono ricoverate quattro persone per il territorio riminese. Continua il calo complessivo dei ricoveri in regione:in terapia intensiva sono 38 (-1), 223 quelli negli altri reparti Covid (-10). Un solo decesso: una 72enne di Modena.