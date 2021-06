Triathlon Sprint, ai campionati europei U23 Crociani e Strada quarto e quinto

Sport

Rimini

| 14:21 - 20 Giugno 2021

Alessio Crociani in gara.

Buona prova dei triatleti riminesi all'Europe Triathlon Sprint che si è corso venerdì (18 giugno) a Kitzbuhel, in Austria. Nella categoria Under 23, Alessio Crociani è arrivato quarto, ai bordi del podio, tagliando il traguardo dopo 32 minuti e 45 secondi, precedendo di 7 secondi l'altro riminese, Nicolò Strada. Terzo, con nove secondi di anticipo su Crociani, Connor Bentley, mentre il primo in classifica è stato Ricardo Batista. Il 2000 portoghese ha tagliato il traguardo in 32 minuti e 29 secondi, precedendo di un solo secondo il tedesco Tim Hellwig. Nella prova di nuoto i migliori sono stati Crociani (5 minuti e 39 secondi) e Strada (5 minuti e 42 secondi).