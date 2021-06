Calcio D, playoff: il Rimini ad Agliana senza bomber Vuthaj, Simoncelli e Pari

Sport

Rimini

| 14:20 - 20 Giugno 2021

Vuthaj in azione contro Camara nella gara Marignanese Cattolica - Rimini.

Domenica giorno di festa per il Fiorenzuola promosso in serie C (mister Luca Tabbiani è riconfermato) e riposo per il Rimini. Lunedì i biancorossi saranno di nuovo in campo in vista del primo turno dei playoff: mercoledì (ore 16) sul campo dell'Aglianese che in stagione regolare ha preso quattro punti ai biancorossi (21 punti di differenza tra le due squadre): vittoria al Neri per 1-3 e pareggio per 1-1 in Toscana. La squadra di Matronicola è in emergenza: oltre ai soliti indisponibili non avrà a disposizione per squalifica bomber Vuthaj, Simoncelli e Pari, tutti e tre ammoniti nel derby del Calbi (erano in diffida). Per approdare alla finale di domenica contro la vincente di Lentigione-Prato i biancorossi devono vincere.

Il trainer dell'Aglianese (22 vittorie) Matteo Capecchi dice: “Dobbiamo avere la forza di resettare tutto e partecipare di slancio ai playoff. Daremo tutto per vincere perchè fin dall'inizio il nostro primo pensiero è stato quello di vincere partita dopo partita. Abbiamo mastrato amaro per due gironi dopo la sconfutta contro il Prato: la risposta offerta dalla squadra è stata seria e importante. Faremo di tutto per vncere i playoff”.