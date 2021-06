Baseball, San Marino domina anche gara2: 17-1 (7°)

Sport

Repubblica San Marino

| 10:06 - 20 Giugno 2021

Il lanciatore Baez.

Gara2 è del San Marino Baseball e con essa anche la qualificazione matematica alla seconda fase, la poule scudetto. Il primo posto, con 10 vittorie e 0 sconfitte, è ormai certo, con Grosseto, avversario del prossimo turno, che non può più raggiungere Albanese e compagni. Con i Lancers finisce 17-1, con un secondo inning da 10 punti che ha spaccato la partita in due e con i due fuoricampo di Angulo e Giovanni Garbella al 3° a mettere ancor più distanza tra le due squadre. Il pitcher vincente è Dimitri Kourtis.

LA CRONACA. Il botta e risposta tra parte bassa del 1° (volata di sacrificio di Angulo, 1-0) e parte alta del 2° (punto battuto a casa di Ramirez Reyes, 1-1, con i Lancers a lasciarne tre in base) lascia tutto in parità. Poi il big inning da 10 punti dei Titani che chiude il discorso al 2°: sei basi ball, tre singoli (Di Fabio, Pulzetti e Angulo), un doppio (Morresi) e un triplo (Epifano), con 10 punti complessivi che scrivono a tabellone l’11-1.

Al 3° arrivano tre punti con due fuoricampo, quello di Angulo da 2 e il solo-homer di Giovanni Garbella. Al 4° il 15-1 è generato dalla volata di sacrificio di Pulzetti, mentre al 5° ecco il 16-1 con lancio pazzo e il 17-1 con punto battuto a casa dalla valida del giovane Michele Floris, al debutto.

Finisce 17-1 al 7°, ora San Marino farà visita a Grosseto per l’ultimo turno di Qualification Round e poi comincerà la seconda fase.

SAN MARINO BASEBALL – LANCERS LASTRA A SIGNA 17-1 (7°)

LANCERS: Repetti (Parrini 0/2) 2b (0/2), Baratella 1b (1/3), Becattini es (0/3), Diaz ss (1/2), Mata Ortiz ed (0/3), Colasante (Degl’Innocenti 3b 0/1) dh (0/2), Ramirez Reyes 3b/l (1/3), Rosario Ramirez (Biondi 1/1) r (0/1), Geri (Beudean 0/1) ec (0/1).

SAN MARINO: Pulzetti ec (1/4), Morresi (Berardi (0/1) 1b (3/4), Ferrini 3b (1/2), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/2) 2b (2/2), G. Garbella ed (2/4), N. Garbella (Beccari 0/1) dh (0/1), Epifano ss (2/3), Albanese r (1/2), Di Fabio (Floris 1/1) es (1/2).

LANCERS: 010 000 0 = 1 bv 4 e 1

SAN MARINO: 1 10 3 1 2 0 X = 17 bv 14 e 0

LANCIATORI: Menoni (L) rl 1.1, bvc 5, bb 5, so 1, pgl 9; Belnabe Torres (r) rl 2.2, bvc 6, bb 2, so 1, pgl 6; Ramirez Reyes (f) rl 2, bvc 3, bb 3, so 2, pgl 2; Quevedo (i) rl 4, bvc 2, bb 2, so 9, pgl 1; Baez (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Kourtis (W) rl 2, bvc 1, bb 0, so 6, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Angulo (2p. al 3°) e G. Garbella (1p. al 3°); triplo di Epifano; doppi di G. Garbella e Morresi.