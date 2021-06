Rimini verso le elezioni, assemblea Pd rinviata: si decide mercoledì

Attualità

Nulla di fatto ieri a Rimini sulla questione del candidato sindaco per la prossima tornata amministrativa nel Pd. L'assemblea comunale dei dem, che ieri avrebbe dovuto trovare la quadra dopo mesi di stallo sui candidati, è stata sospesa "per fare un ulteriore tentativo di mediazione al fine di non creare spaccature e lacerazioni", spiegano i segretari Alberto Vanni Lazzari, Filippo Sacchetti e Paolo Calvano. La sospensione è stata proposta dal responsabile nazionale enti locali, Francesco Boccia, che ha partecipato da remoto collegato alla seduta, d'accordo con i segretari locali. Un nuovo tentativo, dunque, per "individuare una posizione unitaria del Pd, senza ricorrere alle primarie, e mediante quello che Boccia stesso ha definito un patto 21-26 per il futuro della città di Rimini". Sulla proposta l'assemblea ha condiviso con 67 voti favorevoli e tre contrari l'aggiornamento della seduta, che sarà mercoledì sera. A oggi, per il Pd sono dunque ancora in campo sia l'assessore comunale Jamil Sadegholvaad che la presidente dell'Assemblea legislativa, Emma Petitti.



"A Rimini, per il lavoro eccezionale fatto in questi anni, abbiamo il dovere di far prevalere la politica su qualsiasi conta - rimarca Boccia -. Questa città è un modello, è tra le città meglio amministrate d'Italia, non possiamo rischiare in alcun modo di lasciare a questa destra pasticciona il futuro di Rimini, la gestione dei progetti del PNRR e il rilancio della città nel post Covid-19. Non nei numeri ma nell'unità c'è la nostra forza. Quando siamo uniti vinciamo. Abbiamo tutti una grande responsabilità che passa attraverso la forza di ascoltare le ragioni dell'altro. Fuori dal 'perimetro sociale' che riesce a costruire il PD con la coalizione, c'è la destra. Chi prova a danneggiare il Partito Democratico si rende complice di avventure pericolose con la destra e questo emerge in alcuni casi in giro per il Paese anche in queste settimane".