Baseball, San Marino: vittoria netta in gara1 con i Lancers: 14-0

Sport

Repubblica San Marino

| 20:08 - 19 Giugno 2021

Il manager del San Marino Doriano Bindi.

Vittoria netta in gara1 per il San Marino Baseball, a cui bastano due inning per indirizzare dalla sua parte la partita con i Lancers. 6 punti al 1° e 8 al 3° per il successo 14-0 e per assicurarsi la vittoria numero 9 in stagione che consente ai Titani di mantenere l’imbattibilità e allo stesso tempo la testa della classifica del girone G. 10 le valide totali, con 5 extra-base tra cui il fuoricampo di Ferrini. Sul monte il vincente è Luca Di Raffaele, autore di 10 strike-out in 3.2 riprese.

LA CRONACA. I primi punti arrivano proprio con l’homer di Leo Ferrini, che scrive a tabellone il 2-0 e apre la strada a un primo inning nel quale c’è già la fuga. La combinazione Celli (doppio) – Angulo (singolo), vale il 3-0, col 4-0 che arriva sul doppio di Giovanni Garbella e con la situazione che rimane favorevole sulla base ball a Epifano e sul singolo di Morresi. Basi piene, con la battuta in scelta difesa di Lorenzo Di Raffaele che vale il 5-0 e le due basi ball a Di Fabio e Pulzetti che forzano automaticamente il 6-0.

Al 3° nuova accelerazione. Questa volta ad aprire le marcature è Pulzetti con un gran triplo e con due punti battuti a casa per l’8-0 (in base c’erano, entrambi con 4 ball, Morresi e Di Fabio). Lo stesso Pulzetti segna il 9-0 su lancio pazzo, con l’inning che è tenuto vivo dalla base a Ferrini e dal secondo doppio del pomeriggio di Celli. Con due uomini in posizione punto, la valida interna di Angulo genera il 10-0, mentre la base a Giovanni Garbella forza il cambio sul monte toscano, con Margheri al posto di Degl’Innocenti. Su situazione di basi piene, il rilievo subisce il punto dell’11-0 sulla battuta in diamante di Epifano, poi concede la base a Morresi e la valida da due punti di Lorenzo Di Raffaele (13-0). Il successivo singolo di Lorenzo Di Fabio è anche quello che porta a casa il punto del 14-0.

Sul monte di lancio buon rendimento per Nicola Garbella (3.1 inning) e Luca Di Raffaele (3.2), col secondo che è anche pitcher vincente e mette a segno 10 eliminazioni al piatto. Finisce 14-0 al 7°

Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – LANCERS LASTRA A SIGNA 14-0 (7°)

LANCERS: Repetti es (0/2), Baratella 1b (0/3), Colasante dh (1/3), Diaz ss (1/3), Mata Ortiz ed (1/2), Belnabe Torres (Rosario Ramirez (0/1) r (0/2), Rudaj (Biondi 0/1) 2b (0/2), Parrini (Ramirez Reyes 0/1) 3b (0/2), Geri ec (0/2).

SAN MARINO: Pulzetti 3b (1/4), Ferrini (Berardi 0/2) 1b (1/2), Celli ec (2/4), Angulo 2b (2/5), G. Garbella (Floris es 0/1) ed (1/2), Epifano ss (0/3), Morresi r (1/1), Lo. Di Raffaele (Beccari 0/1) dh (1/3), Di Fabio es/ed (1/1).

LANCERS: 000 000 0 = 0 bv 3 e 1

SAN MARINO: 608 000 X = 14 bv 10 e 0

LANCIATORI: Degl’Innocenti (L) rl 2.1, bvc 8, bb 7, so 2, pgl 13; Margheri (r) rl 3.2, bvc 2, bb 3, so 1, pgl 1; N. Garbella (i) rl 3.1, bvc 3, bb 0, so 5, pgl 0; Lu. Di Raffaele (W) rl 3.2, bvc 0, bb 2, so 10, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Ferrini (2p. al 1°); triplo di Pulzetti; doppi di Diaz, Celli (2) e G. Garbella.