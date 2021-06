La pro loco dona nuovi giochi al parco di Perticara, rimesso a nuovo

Attualità

| 18:18 - 19 Giugno 2021

Il taglio del nastro con gli assessori Rinaldi e Toni e il presidente pro loco Cesare Bianchi.

Oggi (sabato 19 giugno), alle 17.30, taglio del nastro al parco giochi di Perticara, completamente rinnovato. In un momento di ripartenza e di ritrovata socialità, bambini e bambine avranno a disposizione un'area verde con giochi rimessi a nuovo, acquistati dalla pro loco di Perticara, che ha deciso di fare questo gradito dono alla cittadinanza. I vecchi giochi sono stati smontati dagli operai del comune del Novafeltria e il parco ripulito e rimesso a nuovo, grazie all'opera dei collaboratori volontari della pro loco. Al taglio del nastro presenti il presidente della pro loco Cesare Bianchi e, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, gli assessori Luca Rinaldi e Morena Toni. A seguire merenda per tutti offerta sempre dalla pro loco di Perticara.