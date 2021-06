Arlotti salva il Rimini Calcio: pari 2-2 a Cattolica e playoff

Sport

Rimini

| 18:01 - 19 Giugno 2021

Foto Venturini.

Il Rimini approda ai playoff del girone D di Serie D grazie al pari per 2-2 ottenuto sul campo della Marignanese Cattolica e al contemporaneo 0-0 del Forlì, impegnato contro la Bagnolese. I biancorossi chiudono al quinto posto in classifica, ultima piazza playoff, a pari punti con i Galletti sesti, battuti due volte su due negli scontri diretti. Mercoledì prossimo (23 giugno) i ragazzi di Mastronicola sfideranno l'Aglianese seconda in classifica, mentre l'altra semifinalista arriverà dal confronto tra Lentigione e Prato. Gara da dimenticare, comunque, per il Rimini al Calbi di Cattolica: i locali passano meritatamente in vantaggio al 41' con un tiro a giro di Merlonghi, dopo aver colpito in avvio di gara una traversa con Signori. Nella ripresa al 64' il neo entrato Battisti sfrutta un assist di Arlotti, il migliore dei suoi, per battere Faccioli. Cinque minuti dopo Ramiro Lago, entrato a sua volta dalla panchina, fredda Adorni e gela i tifosi biancorossi. Vuthaj spreca al 76', ma a regalare pareggio e playoff al Rimini è Arlotti all'87', al termine di un'azione insistita.



Marignanese Cattolica - Rimini 2-2



MARIGNANESE CATTOLICA (4-3-1-2): Faccioli - Moricoli (78' Cambrini), Pierantozzi (60' Camara), Palazzi, Garavini - Gioia (65' Lago), Gaiola, Signori - Palumbo (54' Zanni) - Docente (60' Goh), Merlonghi.

In panchina: Mariani, Nodari, Magrini.

All. Vullo.

RIMINI (4-3-3): Adorni - Giua (57' Battisti), Nanni, Valeriani, Canalicchio - Gomis, Ricciardi, Simoncelli (28' Ambrosini) - Pecci (82' Lugnan), Vuthaj (92' Pari), Arlotti (87' Diop)

In panchina: Mancini, Ceccarelli, Accursi, Aprea.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Duzel di Castelfranco Veneto

RETI: 41' Merlonghi, 64' Battisti, 69' Lago, 86' Arlotti.

AMMONITI: Simoncelli, Pari (dalla panchina), Pierantozzi, Palazzi, Vuthaj.

NOTE: recupero 3'pt, 6' st.