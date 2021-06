Coronavirus: un caso a Rimini, zero decessi in tutta la Regione

Attualità

Rimini

| 15:35 - 19 Giugno 2021

Bollettino Covid 19 giugno 2021.

Rimini registra un solo caso di contagio al nuovo coronavirus, sintomatico. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 27 nuovi casi e Modena (18); poi Bologna (15) e Cesena (7), quindi Ravenna (6), Piacenza (6), Reggio Emilia (6) e Forlì (4). Seguono Ferrara, con 2 nuovi casi, Imola (1) e Rimini (1), che nei primi sei giorni della settimana ha fatto registrare 38 casi totali.



In terapia intensiva rimangono ricoverate quattro persone per il territorio riminese. Continua il calo complessivo dei ricoveri in regione: in terapia intensiva sono 39 (-1), 233 quelli negli altri reparti Covid (-13). I nuovi casi sono 93 su 24.222 tamponi (tasso di positività dello 0,3%). Nessun decesso registrato in regione.