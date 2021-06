Sport

Novafeltria

| 12:54 - 20 Giugno 2021

Da lunedì 12 luglio torna il Copa Nova, il torneo di calcio estivo di Novafeltria. Nell'estate della ripartenza post Covid la società di calcio gialloblu ha deciso di riproporlo, in una nuova location: il campo sintetico di Secchiano. Gli organizzatori sono i due nuovi team manager del Novafeltria Calcio: Edoardo Terzi e Marco Guidi, un passato da giocatori nelle giovanili (Guidi ha anche giocato in prima squadra), oggi dirigenti: "Da anni mancava il Copa Nova, un torneo che fa parte della storia e della tradizione del Novafeltria Calcio, così abbiamo deciso di riproporlo". spiega Terzi.



Si giocherà a calcio a 9 (otto giocatori di movimento più portiere): "Sfruttiamo tutto il campo, per permettere poi agli spettatori, non potendo entrare in campo e stazionare ai bordi dello stesso, di poter assistere alla partita dietro le recinzioni, rispettando le regole anti Covid", spiega. Massima attenzione quindi alla sicurezza, ma tanta voglia di divertirsi, non solo inseguendo il pallone sul campo sintetico: al termine della finalissima, sabato 24 luglio, è in programma il "River party" con dj set. Tutte le informazioni e modalità di iscrizione delle squadre (17 giocatori massimo) sulla pagina Facebook del Novafeltria Calcio.