Centri Estivi, anche a Coriano il contributo economico per le famiglie

13:09 - 19 Giugno 2021

È in pubblicazione per il comune di Coriano il bando conciliazione vita lavoro, rivolto alle famiglie per richiedere il contributo per l'abbattimento delle rette dei centri estivi.

Si tratta di una misura di fondamentale importanza per i genitori che lavorano nel periodo estivo e che consente contestualmente ai bambini di partecipare ad importanti esperienze educative e socializzanti.

La scadenza per la presentazione della domanda è il 30 giugno e tutta la documentazione necessaria potrà essere reperita sul sito del comune di Coriano al link:

https://www.comune.coriano.rn.it/contributocentriestiv



L'elemento più significativo è l'innalzamento della soglie isee per accedere al contributo a 35'000 euro. È previsto un contributo massimo settimanale di 112,00 euro, per un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino.

Quest'anno, a causa del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria e il lungo periodo di isolamento sociale che ha coinvolto soprattutto i bambini la partecipazione ai centri estivi diventa essenziale per recuperare la socializzazione che questo inverno è stata fortemente ridotta..

La riprova e l'elevato numero di richieste di iscrizioni pervenute ai centri estivi del nostro territorio e quindi la misura di sostegno economico costituisce un ristoro significativo per le famiglie.

Si tratta di una misura distrettuale consolidata negli anni e di conseguenza il bando è gestito dal comune di Riccione per tutti i comuni del distretto,in qualità di ente capofila.