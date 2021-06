Rimini: grandi eventi sportivi, ma anche yoga e attività all'aperto. Ecco tutti gli appuntamenti

Sport

Rimini

| 12:56 - 19 Giugno 2021

Foto Giorgio Salvatori.

Tanto sport nell'estate di Rimini. In programma ben due campionati nazionali, le Finali Nazionali Silver di ginnastica artistica e i Roller Games, le "Olimpiadi" Nazionali degli sport rotellistici. Ma anche tante possibilità di svolgere attività sportiva all'aria aperta e in spiaggia. Di seguito il programma.



18 – 27 giugno 2021

Fiera di Rimini

Finali Nazionali Silver – Summer edition A Rimini torna il grande evento agonistico organizzato da Esatourgroup ed SSD Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la FGI, Federazione Ginnastica d'Italia. Dieci giorni di grande ginnastica tra gare, esibizioni, attività aperte a tutti, nel rispetto dei protocolli approvati da Coni e CTS per le manifestazioni sportive. L'evento si svolge con il consueto carico di spettacolarità, grazie alla presenza di migliaia di atlete e atleti, per l'evento più atteso e partecipato nel panorama sportivo nazionale. Ogni giorno sono a disposizione al massimo duemila biglietti per il pubblico prenotabili online. Info: www.ginnasticainfestarimini.it



Fino al 27 giugno 2021

Fiera Di Rimini

Vnl - Volleyball Nations League 2021 Una Manifestazione che porta a Rimini il meglio della pallavolo mondiale. La FIVB, Federazione Mondiale del Volley ha scelto l'Italia e Rimini quale sede della Volleyball Nations League (VNL) 2021. 32 squadre nazionali femminili e maschili si sfideranno in fiera, dove verrà creata una 'bolla covid free'. Il calendario completo su www.volleyball.world/vnl/2021/schedule - Le partite su www.la7.it/vnl



Fino al 4 luglio 2021 Riccione, Rimini, Forlì, Ravenna, Cesena, Cesenatico, Senigallia e della Repubblica di San Marino

Roller Games Un grande festival di sport e di intrattenimento a cadenza biennale che raggruppa, per la prima volta in un unico contesto geografico, tutti i campionati italiani della Federazione Italiana Sport Rotellistici, una sorta di prima "Olimpiade" nazionale delle discipline del pattinaggio e dello skateboarding, e che trasforma un ampio tratto della riviera adriatica nella "capitale" degli sport rotellistici. A Rimini dal 22 al 30 giugno riprendono le gare di pattinaggio artistico al nuovo Palazzo dello Sport (ex RDS). Info: www.fisr.it



giugno - agosto, dal lunedì al giovedì

Rimini, Ponte di Tiberio e zona mare

Fluxo - outdoor movement Fluxo è una "palestra a cielo aperto" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta in luoghi iconici di Rimini, come il Ponte di Tiberio, il porto, la darsena ecc. Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono un'ampia scelta di attività, dalla capoeira al pilates, all'allenamento funzionale, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere il singolo corso o di mischiarli a piacimento. Da giugno ad agosto le attività si terranno all'alba e al tramonto per più di 70 ore di allenamento a settimana. A pagamento. Info: 3471224480 www.facebook.com/fluxomovement



2 giugno - 12 settembre 2021

Rimini, piazza sull'acqua, piazza Francesca da Rimini, piazzale Boscovich

Yoga all'aperto Lezioni collettive di yoga tradizionale all'aperto nei luoghi più evocativi di Rimini. Le lezioni, tenute da Rimini Yogi, sono rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina. Nel weekend l'appuntamento è al Ponte di Tiberio, mentre il martedì e il giovedì è al porto (lezioni in lingua inglese). Nella Piazza Francesca da Rimini sono previste classi di yoga il lunedì e il venerdì, mentre il mercoledì si pratica il bagno sonoro di campane tibetane ai piedi del castello malatestiano. Durante l'estate il programma si arricchisce con masterclass, classi speciali di luna piena ( 24 giugno), ed eventi dedicati, come il World Yoga Day (20 giugno) .

Ore 19.00. Le classi sono a pagamento. E' consigliata la prenotazione.

Info: Whatsapp: 3315285154 www.facebook.com/YogiRimini/



Ogni mercoledì e sabato in estate

Rimini, ritrovo al Bagno 26

Walk on the beach Un'ora di camminata sportiva veloce sulla spiaggia intervallata da esercizi fisici, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Viene svolta in gruppo, rispettando le distanze.

Orario: sabato ore 8.00, mercoledì ore 19.15

Info: 348 0981594 www.facebook.com/walkonthebeachrimini



Ogni lunedì e mercoledì fino al 27 agosto 2021

Rimini, Nuovo Belvedere Lungomare altezza bagni 27-28

Pratica del mattino di Modernyoga Pratica di yoga dinamico adatta a tutti senza distinzione di livello o età. Uno yoga divertente con la tecnica del vinyasa flow metodo modernyoga da praticare di fronte al mare per ritrovare respiro, tono muscolare e consapevolezza di sè.

Orario: dalle 7.30 alle 8.20. Da giugno è possibile praticare modernyoga anche in altri spazi all'aperto. Iscrizione a pagamento. Info: yoga@modernyoga.it - whatsapp 3484088442



Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021

Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 – Rimini

Le Spiagge del Benessere XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e meditazioni con operatori del benessere.

Orario: lunedì e venerdì alle 10.00; mercoledì alle 17.30

Costo: 5 €; gratuito per i clienti del bagno Info: 339 2400025