San Giovanni, numeri importanti per le iscrizioni al Marignanese Summer Sport

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:51 - 19 Giugno 2021

Un'immagine del camp.



E’ partito lo scorso lunedì (14 giugno) il Marignanese Summer Sport 2021 per bambini dai 6 ai 13 anni. E' il centro estivo che proporrà fino al 3 settembre attività ludico-ricreative, sport, laboratori e tanta condivisione e socializzazione. Gli spazi, presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale comprendono anche un’ampissima area esterna, nella quale sono contemplate molte attività, compreso il riscaldamento muscolare mattutino con il quale si parte tutti insieme per affrontare con più energia la giornata.



Soddisfatta l'amministrazione comunale di San Giovanni, per i numeri importanti delle iscrizioni, rimarcando l'utilità del servizio "per la conciliazione tempi casa-lavoro e per il benessere dei bambini che ritrovano in questa esperienza una significativa socializzazione e nuovi stimoli". L'amministrazione ringrazia la Marignanese Calcio e l'associazione Davide Pacassoni "per l’organizzazione e la supervisione delle attività e il fondamentale contributo per l’inclusione sociale",citando anche la collaborazione della dirigente Nadia Vandi.



A disposizione delle famiglie, da parte della regione Emilia Romagna, il bonus per la frequenza dei centri estivi: destinatarie quelle con figli dai 3 ai 13 anni, nati dal 2008 al 2018, che potranno contare su un contributo massimo di 336 euro a figlio – nel limite di 112 euro a settimana per tre settimane – per la frequenza ai Centri Estivi. La soglia Isee entro la quale è possibile richiedere il sostegno è 35.000 euro.