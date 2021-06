Novafeltria: 25 anni al comando della Polstrada, il 'record' di Pier Luigi Germani

Attualità

| 07:34 - 20 Giugno 2021

Pier Luigi Germani, comandante della Polstrada distaccamento di Novafeltria.

E' il comandante più longevo delle forze di Polizia e dei Carabinieri del territorio riminese: Pier Luigi Germani è comandante del distaccamento di Novafeltria della Polizia Stradale da 25 anni. Quest'anno festeggerà la ricorrenza con l'ambita promozione a Sostituto Commissario della Polizia di Stato, la cui ufficialità è avvenuta pochi giorni fa con un Decreto del Capo della Polizia di Stato. In precedenza Germani aveva il grado di "Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza". Cinquantotto anni, perugino d'adozione, il comandante annovera un altro record: è da 38 anni a Novafeltria, l'arco di tempo più lungo considerando tutti i reparti delle forze di Polizia e dei Carabinieri del territorio riminese. Sposato con Patrizia, è padre di Filippo, Alessia e Giulia, fortemente stimato da tutta la comunità locale anche per il suo impegno nel sociale con il Lions Club. Dalla redazione di altarimini.it le congratulazioni al comandante Germani per la promozione e per i record di "longevità" raggiunti.